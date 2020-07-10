2020-07-10T15:44:06+03:00
Происшествия

Под Волгоградом маньяк за вечер избил двух девушек и ограбил женщину

Мужчина поочередно нападал на прохожих представительниц слабого пола
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Преступника задержали по "горячим следам". Грозит ему теперь до 7 лет колонии.Преступника задержали по "горячим следам". Грозит ему теперь до 7 лет колонии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Вечером 10 июля в отделение полиции города Суровикино Волгоградской области пришла 17-летняя девушка и сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина. Через несколько минут прибежала еще одна юная леди 19-ти лет с такой же историей. А через время и третья жертва серийного маньяка – 48-летняя женщина.

Истории и описание преступника у всех, как под копирку: мужчина требовал телефон и деньги, всем предлагал интимную близость. У двух жертв грабитель ничего не забрал (так как у них не было с собой ни телефонов, ни денег), он избил их по лицу и сбежал А вот женщине досталось сильнее всех: преступник ударил ее бутылкой по голове и выкрал мобильный телефон.

Нашли серийного маньяка-грабителя довольно быстро. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Суровикинского района.

- Мужчина рассказал, что в тот день приехал к друзьям. Выпивал с ними, а когда засобирался домой, понял, что денег на обратную дорогу у него нет. Вот и пошел грабить. Похищенный телефон у задержанного изъяли и вернули владелице, - сообщают в ГУ МВД по региону.

На мужчину уже завели уголовное дело по двум статьям - «покушение на грабеж и грабеж». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

- Кроме того, материалы по факту нападения на несовершеннолетнюю передадут в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела. Грозит грабителю до 7 лет колонии, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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