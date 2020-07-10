2020-07-10T15:13:19+03:00
Общество

Эксперты Роскачества проверят и оценят волгоградские вина

Участники проекта «Винный гид России» проедут по всем винодельческим предприятиям региона
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Эксперты проедут по всем винодельням, а по итогу проверок составят список из 350 лучших вин России.Эксперты проедут по всем винодельням, а по итогу проверок составят список из 350 лучших вин России.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На винодельческие предприятия Волгоградской области осенью этого года с проверкой нагрянут эксперты Роскачества. В рамках проекта «Винный гид России – 2020» они продегустируют наши вина, оценят каждое и составят рейтинг.

Да, в Волгоградской области производят вино, если вы не знали. Пока такую лицензию имеют только три предприятия - КФХ «Гусев», ООО «Дубовский ВИНОград» и КФХ «Зимовец». Объемы пока небольшие – общая площадь виноградников около 100 гектаров, но перспективы, говорят, хорошие. Ведь ещё в XIX веке в районе Царицына было высажено около 2 тысяч лоз винограда. Сегодня эту отрасль пытаются возродить.

«Нижняя Волга считается регионом белых вин. Здесь необычное сочетание почвы и климата. Условия для виноделов непростые, но здесь можно выращивать виноград на собственных корнях. Подобных районов в мире единицы. И именно этот самобытный стиль надо развивать», - говорит руководитель рабочей группы проекта «Винный гид России» Роскачества Артур Саркисян.

В 2019 году эксперты в рамках «Винного гида» проехали 7 тысяч километров по винодельческим местам России, исследовали более 600 образцов вин. По итогам составили список из 350 лучших вин страны (стоимостью до 1000 рублей). В этом году тур будет масштабнее, и впервые в него попала Волгоградская область.

- Помимо процессов виноградарства и виноделия, эксперты изучат этно-туристический потенциал винных хозяйств и качество бизнес-процессов, - сообщают организаторы.

Тур запланировал на осень, а к концу года Роскачество огласил результаты проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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