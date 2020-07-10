За полгода в Волгограде в авариях пострадали 70 детей

10 Июль 2020 2020-07-10T14:02:36+03:00

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70 детей пострадали в авариях, которые произошли в Волгограде. И это только за 2020-й год. Причем в большинстве случаев виновными в ДТП оказываются взрослые. По статистике, которую приводят в УМВД по Волгограду, 45 детей, попавших в аварии, были в машинах в качестве пассажиров. Еще 16 ребят оказались под колесами, когда переходили или перебегали дорогу. 6 волгоградских мальчишек и девчонок стали участниками ДТП, катаясь на велосипедах. Еще трое несовершеннолетних угодили на больничные койки, сев за руль мопеда или мотоцикла.

- Как показывает практика, во время школьных каникул это печальная статистика еще больше увеличивается, так как у детей появляется больше свободного времени и проводят они его часто на улице. Поэтому с 10 по 12 июля в Волгограде пройдет традиционная акция под названием «Внимание – дети!». Особое внимание сотрудники ГИБДД будут обращать на наличие удерживающих кресел для детей в машинах и на состояние водителей (чтобы они соблюдали режим отдыха и не сели за руль пьяными), - сообщают в УМВД по Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU