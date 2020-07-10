Волгоградка на иномарке с двумя детьми перевернулась на астраханской трассе

10 Июль 2020 2020-07-10T12:08:22+03:00

Женщина не справилась с управлением и машина улетела в кювет

Изменить размер текста: A A

Авария с участием волгоградки и двух детей случилась на трассе «Волгоград - Астрахань» днем 9 июля. 29-летняя женщина мчалась на своем «Nissan Primera», в салоне находились также ее 7-летняя дочь и 16-летняя сестра. Но, несмотря на то, что детвора в машине, ехала волгоградка довольно быстро. Именно из-за скорости она в определенный момент и не справилась с управлением. Машину снесло на обочину дороги, а оттуда она перевернулась в кювет.

- В результате ДТП женщина-водитель получила открытый перелом голени со смещением, закрытый перелом поясничного позвонка и ушиб грудной клетки. Ее увезли в больницу с места аварии. Девочки 16-ти и 7-ми лет также получили травмы, но незначительные. Медики диагностировали у них ушибы грудной клетки. Госпитализация не потребовалась, - сообщают информацию о ДТП в ГУ МВД по Астраханской области.

Говорят, девочек спасло то, что старшая ехала пристегнутая ремнем безопасности, а младшая находилась в удерживающем устройстве.

- Авария произошла на ремонтируемом участке дороги, где действует ограничение скорости (не более 40 километров в час), - уточняют «КП-Волгоград» в астраханском Главке. - По факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности причинение вреда здоровью людей, проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU