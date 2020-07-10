Не паркуйтесь у обочин: на улице Ковровской в Волгограде завершают ремонт

10 Июль 2020 2020-07-10T10:40:23+03:00

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Еще одна магистраль – улица Ковровская в Ворошиловском районе Волгограда – почти отремонтирована. Осталось чуть-чуть: уложить финишный слой асфальта. Это сделают в ближайшее время. Работам мешают припаркованные у обочин машины горожан. На этот период автомобилистов просят убирать свои «ласточки» во дворы или гаражи.

На Ковровской уже отремонтировали более 60 ливневок, заменили бордюры, также привели в порядок все съезды на примыкающие улицы. Чтобы привести улицу в порядок, понадобится более полутора тонн материалов, половину уже использовали.

- В 2020 году в Ворошиловском районе ведется восстановление четырех проездов общей площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день реконструкция покрытия в среднем завершена на 68,5%., - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU