2020-07-10T09:58:22+03:00
Происшествия

Под Волгоградом «Газель» протаранила «ЗИЛ» и загорелась

Виновник аварии угодил в больницу
Юлия Данильченко
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Виновник аварии угодил в больницу.Виновник аварии угодил в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло три аварии с пострадавшими. В результате одного ДТП сгорела машина. Это случилось 9 июля около двух часов ночи в Дубовском районе на магистрали «Сызрань-Саратов-Волгоград». 41-летний водитель за рулем «Газели» ехал в строну Волгограда На 650-ом километре он превысил скорость и на полной скорости врезался в ехавший перед ним «ЗИЛ».

- В результате ДТП произошло возгорание автомашины «ГАЗ-330232» и прицепа автомобиля «ЗИЛ-131», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водители успели выбраться из транспорта, однако одному потребовалась медицинская помощь. Виновника аварии госпитализировали с травмами, сейчас он находится в больнице под присмотром врачей.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции. Предстоит выяснить причины возгорания "Газели". Скорее всего, была неисправна проводка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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