Ушел из жизни легендарный тренер «Ротора» Владимир Сальков

10 Июль 2020 2020-07-10T08:57:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Имя Владимира Салькова в Волгограде знает каждый, кто интересуется футболом. Ведь это именно под его наставничеством «Ротор» завоевал «серебро» Чемпионата России. Это было первое достижение волгоградского клуба такого уровня. 9 июля 2020 года его не стало. Он скончался в возрасте 83 лет.

Владимир Максимович Сальков пришел в «Ротор» в 1993 году. Он проработал в нашем клубе всего год, но смог добиться поразительных результатов. При нем волгоградская команда завоевала право участвовать в розыгрыше Кубка УЕФА. И это он сформировал знаменитое трио – Есипов-Веретенников-Нидергаус.

После «Ротора» он ушел в молодежную сборную России, затем возглавлял сборную Узбекистана. Но свою тренерскую работу завершил опять же в волгоградском «Роторе» в 2002 году.

«Вечная память легендарному тренеру «Ротора»», «Спасибо за незабываемые эмоции серебряного сезона», - пишут волгоградские болельщики. И предлагают увековечить его память, разместив портрет, на «Волгоград Арене».

Светлая память. Помним, скорбим.

ИСТОЧНИК KP.RU