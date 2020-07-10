2020-07-10T08:57:35+03:00
Происшествия

В Волгограде пропал 30-летний мужчина с татуировкой змеи

Родственники уже подали заявление в полицию
Юлия Данильченко
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С 7 июля родные 30-летнего Юрия Грянченко ничего не знают о его местонахождении. Молодой мужчина ушел из дома и не отвечает на звонки. Близкие уже написали заявление в полицию, сейчас волгоградца разыскивают. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют ориентировки на пропавшего.

Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

Рост Юрия – около 180 сантиметров, он хорошо сложен, волосы светло-русые, глаза голубые. В день исчезновения на нем была белая футболка с красной надписью по вертикали, также черные шорты с красно-белым рисунком и темные шлепки.

Из отличительных примет – татуировки. Одна в виде карты на правой руке, на левой руке – змея, на спине – лягушка, на кисти надпись «ВДВ». Любая информация о пропавшем будет важна. Ее можно сообщить по указанным на ориентировке номерам, также можно сразу обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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