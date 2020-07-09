2020-07-09T16:50:38+03:00
Общество

Нижнюю террасу Набережной Волгограда будут освещать 200 новых фонарей

На подпорных стенах установят светильники в виде парусов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Наконец-то нижняя терраса Набережной Волгограда засияет. Причем в прямом смысле слова. Там вдоль новой прогулочной аллеи установят почти двести новых фонарей. Все светодиодные и устойчивые к ветровым нагрузкам. 157 светильников уже смонтировали.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, основная часть из них будут обычной круглой формы. Их установят на втором и третьем ярусах нижней террасы. А вот на подпорных стенках поставят светильники в форме паруса. Кстати, все коммуникации проходят под землей, так что больше не будет оборванных и свисающих проводов.

Параллельно рабочие доделывают новые светомузыкальные фонтаны. Сейчас их облицовывают гранитными плитами. Всего на новой террасе будет четыре таких фонтана. Два их них уже полностью готовы.

Также готов к открытию и памятник-музей БК-31 – бронекатер, защищавший Сталинград после реставрации установили на Набережной под стеклянным саркофагом. Внутри кроме самого «плавучего танка» будет мультимедийная выставка, посвященная подвигу сталинградских речников.

Еще одна бригада рабочих укладывает гранитные ступени на центральной лестнице нижней террасы.

- Почти достроили наружные стены первого этажа амфитеатра. В ближайшее рабочие приступят к строительству пешеходной эстакады, которая соединит амфитеатр с прогулочной зоной на улице Чуйкова. На завершающем этапе на террасе высадят почти 10 тысяч саженцев декоративных пород деревьев и кустарников, и посеют газон, - отмечают в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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