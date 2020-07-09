2020-07-09T16:11:34+03:00
Общество

Пять районов Волгограда оставят без света 10 июля

График отключения электричества в Волгограде на 10 июля 2020 года [где не будет света, список адресов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Часть домов Волгограда уже не первый день попадают в список отключений.Часть домов Волгограда уже не первый день попадают в список отключений.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Энергетики продолжают плановые ремонты, а волгоградцы продолжают сидеть часами без электроэнергии, возможности зарядить телефон, включить кондиционер или телевизор. В конце недели снова отключат свет в отдельных жилых кварталах пяти районов Волгограда. В графике отключения электричества на 10 июля 2020 значатся улицы Ворошиловского и Красноармейского, Тракторозаводского и Краснооктябрьского, а также Дзержинского района. Большинству волгоградцев придется сидеть без удобств весь день – с 9 утра до 17 часов. И только в Красноармейском районе отключения света пройдут в два этапа, здесь же будет обесточено больше всего домов. Часть кварталов уже не первый день попадают в список.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, в Тракторозаводском районе не будет электричества 10 июля всего в шести домах на улицах: Тракторостроителей, 7; Лодыгина, 6, 7 и 9; Ушакова, 6 и 8. В Ворошиловском отключения затронут Рабоче-Крестьянскую, 31; Циолковского, 22 и 24; Баррикадную, 3 и 7. Довольно большой массив обесточат в частном секторе на улицах: Елабужской, 27/1-37, 34-48Б; Ельшанской, 82 и 82А; Котлубанской, 71 и 73А; Ленкоранской, 43, 43А, 46 и 48; Ставропольской, 31-47, 40-50. В Дзержинском 10 июля не будет электроэнергии всего в четырех домах - №17, 19, 19/1 и 19/2 на улице Космонавтов.

В части Красноармейского отключения будут продолжительней, чем везде. С 8 до 17 часов 10 июля 2020 обесточат улицы «частника»: Бутлерова, 152-200, 271; 33-х Героев, 151а, 151-199, 150а, 150-198, 198а; Панчишкиной, 149а-193а, 146-192; Красных Зорь, 149-181, 152-176; а также Куйбышева, 43, 45, 45б и 47б. А с 10 до 13 часов отключат свет на улице Садовой в домах 1, 2, 3, 4 и 9, 16, 17, и в переулке Школьном, 21. Также не будет электричества в частном секторе по адресам: Садовая, 10-18, 11-21б; Утренняя, 18-22, 19-23; Центральная, 2-26, 1-31, 39-63, 28-46; Комсомольская, 5-15, 6, 8, 19-25; Набережная, 2а, 2-10, 3-9, 16-24, 17-23; переулок Шлюзовой, 4, 8, 10.

И на Красном 10 июля 2020 отключат свет уже второй день подряд на улицах: Короткая, 23 – 27; 39-й Гвардейской, 6 и 8; Варшавской, 7, а также в «частнике» на Уссурийской, 45а-69, 54-68, и Сочинской, 47-61а, 79, 81, 85, 74, 76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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