2020-07-09T15:35:23+03:00
Общество

Более 12 тысяч волгоградцев стали самозанятыми

Новый статус освобождает от подачи налоговой отчетности и уплаты страховых взносов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Среди работников индустрии красоты немало самозанятых.Среди работников индустрии красоты немало самозанятых.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Волгоградская область подключилась к эксперименту по внедрению особого налогового режима или налога на профессиональный доход с начала 2020 года. За шесть месяцев статус самозанятых получили уже более 12 тысяч волгоградцев – парикмахеры, репетиторы, мастера и предприниматели, которые работают без наемников. Также платить налог в размере 4 – 6 процентов выгодно художникам и фотографам, тем, кто сдает квартиру.

Как отмечают в региональном комитете экономической политики и развития, статус самозанятого не требует ведения налоговой отчетности и работы с кассой, а также уплаты страховых взносов. Главное условие: не иметь наемных сотрудников. А суммарный доход за год не должен превышать 2,4 миллиона или 200 тысяч рублей в месяц. Эксперимент запустили в рамках нацпроекта.

Стать самозанятым просто, для этого не нужно даже ходить в налоговую. Все можно оформить через мобильное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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