2020-07-09T15:34:52+03:00
Происшествия

За два часа 106 ударов: в Камышине муж зверски убил свою сожительницу

Женщина не дожила до своего 27-летия один день
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Он забил супругу до смерти в пьяном угаре, а когда протрезвел, ужаснулся.Он забил супругу до смерти в пьяном угаре, а когда протрезвел, ужаснулся.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Зверство, с которым убил свою сожительницу 33-летний житель Камышина Волгоградской области, повергло в шок и следователей, и судей, рассматривающий сегодня это уголовное дело. Этот изверг два часа жестоко избивал свою возлюбленную, пока она не скончалась.

Произошло это в марте 2020 года. Мужчина пришел домой изрядно пьяным. На почве ревности между ним и гражданской женой вспыхнул скандал. Ругань переросла в драку. Мужчина так озверел, что два часа избивал сожительницу.

- На теле женщины насчитали около 106 ударов. Избив женщину, подсудимый отправился спать. Утром, когда обнаружил труп супруги и понял, что наделал, он сам вызвал скорую помощь и полицию. Как показала судмедэкспертиза, женщина умерла от многочисленных травм грудной клетки и живота, у нее были переломаны ребра, разрыв легкого, печени и кишечника с массивным внутренним кровотечением, - констатируют в суде.

Женщина не дожила до своего 27-летия всего один день. У пары остался 4-летний совместный ребенок.

Свою вину подсудимый признал и даже раскаялся. Но наказание будет соответствующее жестокости совершенного им убийства.

- Очередное слушание по делу назначено на 24 июля, - сообщают в камышинском суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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