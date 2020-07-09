2020-07-09T15:08:06+03:00
Общество

В СК возбудили дело о геноциде жителей Сталинграда во время войны

Следователи намерены найти конкретных лиц, причастных к расстрелам мирного населения на сталинградской земле
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Следователи планируют провести раскопки в 15-ти местах массовых захоронений в Волгограде и области. Фото СУ СК по Волгоградской области.Следователи планируют провести раскопки в 15-ти местах массовых захоронений в Волгограде и области. Фото СУ СК по Волгоградской области.
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75 лет прошло со времен Великой Отечественной войны, но годы – не повод забыть ужасы, которые пережили жители Сталинграда (нынче Волгограда). И сегодня Следственный комитет России вернулся к расследованию массовых убийств мирных граждан во время войны, которые происходили на территории Сталинградской области. И даже завели уголовное дело по статье «геноцид».

- В ходе следствия будут изучены архивные материалы, согласно которым на территории Волгограда и области есть как минимум 15 мест, где совершались расстрелы мирных граждан. Там захоронено почти 1800 человек. Цель расследования – установить конкретных лиц из числа фашистов и их пособников, которые были причастны к этим убийствам. Найти тех, кому в свое время удалось избежать ответственности, - поясняют в СК РФ.

Как сообщают следователи, имеются данные, что с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года фашисты убивали сталинградцев сотнями, с особой жестокостью. Их морили голодом, хоронили заживо, травили в газовых камерах. В числе погибших были и старики, и дети.

- Есть документы, свидетельствующие о том, что подобные массовые убийства происходили в Дзержинском районе Сталинграда, а также в ряде сел – (станицах Верхне-Курмоярская и Нижне-Чирская, Аксай, Водино, Тормосино (ныне – хутор Тормосин), Жутово I, Жутово II, хуторах Грызунов, Нижне-Яблочный, Каменка, Шелестово, Перегрузное). Так, в Нижне-Чирской фашисты расстреляли почти 50 детей – воспитанников детского дома. Там были детки от 4 до 15 лет. Также имеются данные о грабежах, которые чинили немецкие коменданты в оккупированных районах Сталинграда. Они не просто грабили, они истязали, а потом избавлялись от своих жертв, - рассказывают следователи.

Следователи и криминалисты СК намерены провести ряд экспертиз, чтобы установить личности погибших (причины смерти, пол, возраст). Проведут даже генотипоскопические экспертизы для воссоздания портретов людей.

- Уже идет подготовка для проведения раскопок в 15 местах с захоронениями на территории Волгоградской области. К раскопкам привлекут поисковые отряды, а также военных и сотрудников МЧС. Будет задействован арсенал новейшей криминалистической техники, чтобы установить причастных к гибели сталинградцев поименно, - добавляют в СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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