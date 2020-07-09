В Камышине 84-летний дед сжег две машины соседа

9 Июль 2020 2020-07-09T13:36:19+03:00

Одна "ГАЗель" выгорела дотла, вторая - частично. Вот так пенсионер отомстил соседу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Теперь его могут посадить за решетку на пять лет

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Обычно люди с возрастом становятся мудрее и терпимее. Но к 84-летнему дедушке из Камышина это, видимо, не относится. Потому как он из мести сжег две машины своего соседа.

Это случилось 6 июня. Владелец 59-летний мужчина проснулся среди ночи от пожара – горели две его «ГАЗели», припаркованные во дворе. Пока потушили, одна машина выгорела полностью, вторая – частично. Стали разбираться, в чем причина пожара, и выяснилось, что «ГАЗели» подожгли.

Искали поджигателя недолго. Сотрудники Камышинского угрозыска вычислили его по записям с камер видеонаблюдения. Оказалось, что это дело рук 84-летнего соседа пострадавшего.

- Пенсионер сразу во всем сознался, - говорят в ГУ МВД по региону. - Дедушка пояснил, мол, они с соседом давно конфликтуют. Очередная ссора и подтолкнула его к преступлению.

Возраст, конечно, почтенный, но ответственности пенсионер не избежит. Сейчас владелец машин устанавливает сумму ущерба от поджога. А на деда

завели уголовное дело. И грозит ему за это до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится на подписке о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU