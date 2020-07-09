2020-07-09T13:13:09+03:00
Общество

Волгоградские спасатели сняли видео лесных пожаров с высоты птичьего полета

Пожарные показали, как горит лес и как его тушат с вертолета
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Выжженная волгоградская земля после пожаров.Выжженная волгоградская земля после пожаров.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Черные безжизненные участки волгоградских степей и лесов - так выглядят гектары выжженной земли с высоты птичьего полета. Волгоградские спасатели, которые вторые сутки беспрерывно тушат степные и лесные пожары на территории Волгоградской области, показали последствия огненной стихии с вертолета. Эта «вертушка» Ми-8 прибыла в наш регион из Ростова на помощь. Вертолет оборудован водосливным устройством. Сегодня, 9 июля, его задействуют тушении пожара, который вспыхнул в Калачевском лесничестве. Как это происходит и сняли на видео.

Спасатели тушат с вертолета пожары в Волгоградской области.Видео - ГУ МЧС по Волгоградской области.

К счастью, большие очаги возгораний к утру 9 июля в регионе все локализовали. Напомним, к вечеру 8 июля пожары полыхали сразу в семи районах Волгоградской области. Почти тысячу спасателей бросили на их тушение. Помогал и сводный отряд региональной полиции. Когда огонь уничтожил десять построек в хуторе Княжеский-2 и стал подбираться к другим населенным пунктам, власти запросили спецавиацию. И уже к вечеру в Волгоградскую область прибыли Ми-8 из Ростова и Ил-76 из Москвы. К 23 часам губернатору отчитались – угроза миновала, очаги локализованы.

Пожары в Волгоградской области попали на видео с высоты птичьего полета.Видео - ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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