В парке 70-летия Победы в Волгограде сносят опасную площадку для детей

9 Июль 2020 2020-07-09T11:39:39+03:00

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Когда в парке 70-летия Победы появился новенький детский городок, жители Краснооктябрьского района Волгограда радовались: наконец, будет де погулять целой семьей. Но аттракционы, установленные подрядной организацией «Корда» в 2016 году, оказались бракованными. Уже через год МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» расторгло контракт с фирмой из-за явных нарушений. В итоге работу не оплатили, а виновника инцидента по суду принудили снести некачественные аттракционы.

Тяжбы длились долго, площадка оставалась на месте. Детям негде было играть, и уже сами волгоградцы стали просить местные власти как-то разрешить проблему.

- Поскольку подрядчик продолжает уклоняться от исполнения решения, администрация района приняла решение самостоятельно демонтировать конструкции, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

На месте некачественных аттракционов установят новенькие и безопасные.

ИСТОЧНИК KP.RU