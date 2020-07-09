2020-07-09T11:27:18+03:00
Общество

В Волгограде сносят легендарный ликероводочный возле СуперМАНа

Магазин на улице Советской признали незаконным и демонтируют
Наталья ГЛАЗУНОВА
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МСкоро на месте ликеро-водочного будет тротуар. Фото администрации Волгограда.МСкоро на месте ликеро-водочного будет тротуар. Фото администрации Волгограда.
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Ликеро-водочный магазин на улице Советской (рядом с СуперМАНом) знает, наверняка, каждый волгоградец. Так вот в ближайшие дни от него не останется и следа. Его сносят. Как поясняют в мэрии, строение признали незаконным. И обещают, что на его месте ничего не будет – только тротуар и прогулочная зона.

Власти долго судились с владельцем этого магазина. Когда-то предпринимателю разрешили поставить на данном участке павильон (нестационарный). Но вместо него появилось капитальное здание площадью 111 квадратных метров.

- Сооружение было зарегистрировано как капитальный объект. Хотя разрешительной документации на это не выдавалось, да и земельный участок для этого не предназначен. Поэтому администрация Волгограда обратилась в суд с иском о сносе самовольной постройки. Суд встал на сторону муниципалитета, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Владельцу дали 5 дней на демонтаж магазина. Но собственник не торопился. По истечении этого времени к ликеро-водочному город направил свою технику для сноса. Но владелец спохватился и все-таки решил сам разобрать свое здание.

- На территории, освобожденной от павильона, будет обустроено твердое покрытие, - уверяют в администрации Волгограда.

И приводят в пример улицу Аллея героев, где на месте снесенного павильона уже сделали клумбу с розами. Постепенно освобождают от ларьков для пешеходов и улицу Советскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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