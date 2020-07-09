На Волгоградскую область надвигается буря с грозой и градом

9 Июль 2020 2020-07-09T11:22:58+03:00

В такую непогоду лучше не выходить из дома. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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На смену экстремальной жаре в Волгоградскую область придет прохлада. Правда, придет она вместе с ливнями, шквалистым ветром, с грозой, а местами даже с градом. К полудню 9 июля ждите бурю.

С юго-запада на регион надвигается холодный циклон. Как раз над Волгоградской областью он столкнется с воздушными массами, прогретыми до сорока градусов. Результат этого «столкновения» волгоградцы ощутят уже сегодня, 9 июля, днем.

- Как прогнозируют волгоградские синоптики, примерно с 12.00 до 14.00 на Волгоградскую область обрушатся ливни. Кое-где с громом и молниями, и даже с градом. В пик непогоды порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. И такая буря будет бушевать над регионом до конца дня. Поэтому просим жителей соблюдать требования безопасности, - призывают волгоградцев в ГУ МЧС по региону.

Напомним, что гроза обычно бьёт в самую высокую точку на своём пути. Одинокий человек в поле – это и есть та самая высокая точка. Так что во время грозы избегайте открытой местности

- Если вы уж оказались в поле во время непогоды, по возможности

спрячьтесь в любом углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову, - советуют спасатели.

Ни в коем случае не лезьте во время грозы в воду. Удар молнии распространяется вокруг водоёма в радиусе 100 метров. Нередко она бьёт в берега. Так что никаких купаний и ловли рыбы. Лучше держитесь подальше от берега.

- Безопаснее всего во время грозы находиться в помещении с громоотводом. Если вы находитесь в автомобиле закройте окна, и стихия до вас не доберётся. А лучше не выходите на улицу без особой необходимости, - рекомендуют в региональном ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU