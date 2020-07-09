2020-07-09T11:13:48+03:00
Происшествия

Бросил окурок: пожар во Фроловском районе Волгоградской области устроил 55-летний мужчина

По данному факту проводится проверка
Юлия Данильченко
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ЧП устроил 55-летний мужчина, бросивший окурок.ЧП устроил 55-летний мужчина, бросивший окурок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Вторые сутки более тысячи спасателей и полицейских тушат ландшафтные и лесные пожары в семи районах Волгоградской области: Михайловском, Ольховском, Октябрьском, Иловлинском, Фроловском, Даниловском и Калачевском. В работе задействовали вертолеты из Москвы и Ростова. Виновником ЧП во Фроловском районе стал обычный не затушенный окурок, который бросил 55-летний житель Фролово.

Сначала пожарные установили причины ЧП: неосторожное обращение с огнем недалеко от города. В итоге вспыхнуло более 80 гектар сухой травы. Полицейские вычислили нарушителя.

- Был установлен и задержан 55-летний мужчина, в результате неосторожных действий которого и произошел этот пожар. Как установили полицейские, он, не задумываясь о последствиях, бросил не затушенный окурок сигареты, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас проводится проверка, материалы передадут в МЧС для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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