Пьяный водитель с четырьмя детьми попал в ДТП: один ребенок погиб, трое в больнице

9 Июль 2020 2020-07-09T09:28:56+03:00

Водитель мало того, что сел за руль пьяным, так еще и сбежал с места ДТП, бросив умирать детей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Жуткая авария произошла вечером 8 июля на Николаевском районе Волгоградской области. На трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» перевернулась машина, в которой ехали четыре ребенка. Один мальчик погиб. А все по вине пьяного водителя.

Случилось это примерно в 17.00 на участке дороги между селом Политотдельское и Николаевском в районе села Ленинское. 38-летний волгоградец так разогнался на своем «ВАЗ-21112», что не справился с управлением и машина перевернулась.

12-летний мальчишка погиб на месте. Еще трое детей: 9,10 и 11 лет получили множественные травмы. Их увезли в больницу.

А сам водитель сбежал с места ДТП, бросив машину и истекающих кровью детей. Оказалось, что он сел за руль пьяным.

- Виновника аварии нашли. Его уже задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи завели на него уголовное дело, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU