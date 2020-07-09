Трамвай №3 в Волгограде заменят маршруткой №8а

9 Июль 2020 2020-07-09T10:21:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Есть две новости. Хорошая - на улице Баррикадной в Волгограде приступают к ремонту трамвайных путей, и не очень – на время ремонта жителям Ворошиловского района (в частности тем, кто живет на улицах Пугачевской, КИМ и Циолковского) придется потерпеть без трамваев. С 11 июля трамвай №3 временно ходить не будет.

Но без транспортного сообщения люди не останутся: вместо "тройки" они могут воспользоваться маршруткой №8а, которая дублирует ее путь следования.

На улице Баррикадной кипит работа. Здесь уже сняли старый асфальт, установили бордюрный камень, теперь приступили в замене трамвайных рельс. После этого дорогу заасфальтируют, в том числе и межрельсовое пространство в границах улиц Циолковского и Рабоче-Крестьянской – его сделают вровень с дорогой.

- Свыше 400 метров трамвайного пути заменят в ходе реконструкции проезжей части улицы Баррикадной в Ворошиловском районе Волгограда, - уточняют в мэрии.

Разбирать рельсы начнут уже в субботу – 11 июля. С этого момента перестанет ходить и трамвай №3, который ездил по маршруту «Обувная фабрика – улица КИМ».

- Трамваи переведут на маршрут № 4 «Детский центр – Обувная фабрика». Поэтому на участке пути от остановки «Обувная фабрика» до остановки «Ул. им. милиционера Буханцева» - трамваи ходить будут. А для жителей домов по улице Пугачевской, КИМ, Циолковского пустят вспомогательный маршрут № 8а, - сообщают в администрации Волгограда.

Обещают, что 25 микроавтобусов №8а будут ездить каждые 10-15 минут в часы пик.

Маршрут у них будет следующий: от конечной на улице Феодосийской в частном секторе Ворошиловского района далее по улицам Просвещения и Огородной до Второй Продольной магистрали, затем по улицам Чигиринской, Кузнецкой, Елецкой, Огарева, Циолковского, КИМ, Пугачевской, Калинина, Нулевой продольной, Краснознаменской, Комсомольской, Новороссийской, Рокоссовского, Хользунова доезжают до конечной «Поселок им. 62-й Армии» в Краснооктябрьском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU