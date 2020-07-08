Волгоградские пожарные справились с огнем в полыхающем хуторе Княжеский-2

8 Июль 2020 2020-07-08T21:42:57+03:00

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В Волгоградской области 8 июля выдался жарким. А для волгоградских пожарных – особенно жарким. Спасатели весь день боролись с ландшафтными пожарами в семи районах области. Особенно сложная ситуация сложилась в трех: Иловлинском, Ольховском, Михайловском. Огонь даже подступает к поселкам. На хуторе Княжеский-2 сгорело 15 строений, в том числе и жилые. Людей вовремя успели эвакуировать. А к вечеру сотрудникам МЧС по Волгоградской области удалось справиться с огнем – они локализовали ЧП. Сейчас специалисты проливают территорию, тушат тлеющие очаги. Жители села временно разместились у родственников и в Арчединской школе.

Остается непростой обстановка в Ольховском районе и в Иловлинском районе. Решается вопрос по селу Ягодное. Возможно, как жителям Липовки, местному населению придется временно покинуть свои дома.

Горят степи и поля в Иловлинском районе. В Волгоградскую область из Ростова-на-Дону уже прилетел вертолет МИ-8. При необходимости его направят в самое «сложное» место для ликвидации пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU