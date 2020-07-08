В шести районах Волгограда отключат свет 9 июля

8 Июль 2020 2020-07-08T16:44:09+03:00

График отключения электричества на 9 июля 2020 года в Волгограде [где не будет света, список адресов]

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В Волгограде продолжаются массовые отключения электричества. В четверг без возможности воспользоваться сплит-системой, вентилятором и с греющимися холодильниками в сорокаградусную жару останутся жители отдельных жилых кварталов в шести районах Волгограда. В графике отключений на 9 июля 2020 года Дзержинский, Ворошиловский и Советский, Тракторозаводский, Краснооктябрьский и Красноармейский районы города. Отключат свет с 9 до 17 часов, правда, в двух районах пройдут и менее продолжительные ремонты электросетей. А в Дзержинском отключения будут самыми массовыми.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», 9 июля с 9.00 до 17.00 отключат свет в Тракторозаводском районе на улице Гороховцев 16, 18 и 20. С 9 до 12 часов не будет электричества на улице Героев Шипки, 29 (частично). И на полдня с 9 до 14 часов обесточат дачников в СНТ: «Строитель», «Север» и «Гидростроитель», а также улицу Героев Тулы.

В Дзержинском районе Волгограда жилые кварталы обесточат на весь день - с 9.00 до 17.00. Попадают под отключение дома на улице Космонавтов 17, 19, 19/1, 19/2, а также большой массив частного сектора. Электричества не будет на улицах: Березовская, 14,15-19; Енотаевская, 2-28, 1-29; Быковская, 7-29, 12-28; Двинская, 49-69; Яснополянская, 2-26, 1-19; Нальчинская, 2-52, 1-55; Лисянского, 2-56, 1-55; Перелазовская, 1-55, 2-56; Манычевская, 31-53, 32-54; Стемпковской, 4-66, 13-65; Житкова, 10-58, 1-65; Фестивальная (частично); Гнесиных, 4-56, 21-59; и на проспекте Жукова, 22-38.

Менее масштабными отключения электричества 9 июля 2020 в это же время будут на Красном. Затронут они улицы: Короткую, 23 – 27, 39-й Гвардейской, 6 и 8; Варшавскую, 7; а также «частник» на улице Уссурийской, 45а-69, 54-68; и Сочинской, 47-61а, 79, 81, 85, 74 и 76.

В Советском районе 9 июля с 9 до 17 часов не будет света в Долине на улицах Солнечникова, 3, 5, 7, и Грибанова, 2Б, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8. А с 8 до 13 часов обесточат дома на улицах Василевского, 18-32, и Зевина, 7Д.

В Ворошиловском электричества не будет в «частнике» на улицах: Елабужской, 27/1-37, 34-48Б; Ельшанской, 82 и 82А; Котлубанской, 71 и 73А; Ленкоранской, 43, 43А, 46 и 48; Ставропольской, 31-47, 40-50. Продлятся отключения с 9 до 17. И, наконец, в Красноармейском районе в это же время отключат свет на Танеева 12 – 20; Николаевской, 13 и 15; а также на 2-й Штурманской, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU