Признали должником по ошибке: для волгоградцев работает горячая линия

8 Июль 2020 2020-07-08T15:30:15+03:00

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Такое бывает: у двух людей полностью совпадают инициалы, даты рождения или другие данные, и при взыскании долга по кредитам или ипотеке их путают. Доходит до судов, ареста счетов и прочих неприятных процедур. Что делать волгоградцу, который не брал никаких займов и стал заложникам подобной ситуации?

Все просто: в УФССП работает горячая линия. Если информация о реальном должнике и его двойнике немного отличается, то достаточно позвонить по номеру 8 (8442) 95-78-23 в (рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу до 16-45). Когда человека идентифицируют, все деньги, если они были списаны, вернутся обратно.

Бывают случаи, когда данные совпадают полностью. Тут помогут специалисты горячей линии - 8(8442) 95-78-23 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу до 16-45).

ИСТОЧНИК KP.RU