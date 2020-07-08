2020-07-08T15:00:17+03:00
Общество

В Волгоградской области появился мобильный пункт связи для работы в зоне ЧС

Этот пункт управления поможет согласовывать работу всех служб в ходе ликвидации происшествий
Наталья ГЛАЗУНОВА
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МПУ поможет оперативно собирать информацию и действовать в зоне ЧС. Например во время ландшафтных пожаров.МПУ поможет оперативно собирать информацию и действовать в зоне ЧС. Например во время ландшафтных пожаров.
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Ландшафтные пожары, затопления – не редкое явление для Волгоградской области. В период таких чрезвычайных происшествий важно действовать оперативно и сообща. Теперь в этом службам поможет мобильный пункт управления, который предназначен как раз для работы в зонах ЧС. Его региону передал концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех).

Этот мобильный пункт позволяет оперативно развернуть сети открытой и закрытой телефонной связи, обеспечить доступ к интернету. Кроме того, с его помощью можно обмениваться информацией в том числе в режиме видеоконференции, сразу с несколькими внешними абонентами, находящимися на удалении. Таким образом, можно управлять силами и средствами региональных оперативных служб.

- Скорость ликвидации ЧС зависит от скорости принятия решений и полноты информации об обстановке в зоне происшествия. Поэтому развертывание систем связи и создание единого информационного пространства для оперативных служб напрямую влияет на эффективность действий, - отмечает исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Эти мобильные пункты управления в 2019 году участвовали во всероссийских учениях МЧС, и в министерстве высоко оценили их эффективность. Кстати, они уже используются в силовых ведомствах, а также в правительстве Санкт-Петербурга.

ТТХ

Основа информационного обмена с внешними абонентами в новом МПУ - спутниковый канал с максимальной пропускной способностью 40 Мбит/с и проводные линии связи. Выносная видеокамера высокого разрешения передает изображение в цифровом формате по проводному каналу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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