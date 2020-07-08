2020-07-08T14:30:23+03:00
Общество

«Зеленая волна»: в Волгограде появится аллея из 62 кустов можжевельника

По итогам конкурса РУСАЛ направит более трех миллионов рублей на поддержку экологических проектов
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РУСАЛ подвел итоги конкурса «Зеленая волна». Более сотни победителей в регионах присутствия компании получат гранты на общую сумму более трех миллионов рублей для реализации экологических инициатив. Так, в Волгограде появится аллея из 62 кустов можжевельника, в Братске начнет работу эко-мастерская, а в селе Овсянка Красноярского края обустроят Литературный сквер.

На конкурс в этом году представили 215 заявок из 20 муниципальных образований России. Проекты оценивали более 60 независимых экспертов. В итоге 47 проектов-победителей в номинации «Озеленение и благоустройство» получат гранты до 50 тысяч рублей. Еще восемь организаций выиграли до 150 тысяч рублей на реализацию своей «Экоинициативы», в том числе проектов по экопросвещению детей, производству из переработанного пластика и созданию инфраструктуры для раздельного сбора мусора.

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