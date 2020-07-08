Волгоград, Камышин, Волжский – антилидеры по коронавирусу к 8 июля

8 Июль 2020 2020-07-08T14:07:24+03:00

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Коронавирус постепенно затухает, он уже не шагает по Волгоградской области, а постепенно снижает темпы распространения. Так, к 8 июля новые случаи COVID-19 зафиксированы только в десяти районах области. В лидерах по-прежнему Волгоград, Волжский и Камышин. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в региональном оперативном штабе.

Большая часть и новых пациентов с положительным тестом на коронавирус – из Волгограда (сразу 47 человек из 89-ти новых пациентов). В остальных уголках региона – в десятки раз меньше, даже в Волжском зафиксировано всего 9 новых случаев. Третью позицию в списке разделили Камышинский и Котельниковский районы – там по 6 заболевших. В Городищенском положительный тест у пятерых жителей, в Михайловском и Палласовском – по четыре случая за минувшие сутки. Три коронавирусных больных добавилось в Светлоярском районе, два – в Урюпинском. Еще по одному случаю – в Ольховском, Клетском и Среднеахтубинском районах.

Коронавирус постепено снижает темпы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU