2020-07-08T13:58:12+03:00
Общество

Подрядчик заплатит огромный штраф за плохой ремонт в парке Героев-летчиков в Волгограде

Коммунальщики взыскали с компании 768 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Больше года длятся судебные разбирательства с подрядчиком, который плохо сделал ремонт в «Парке Героев-летчиков» в Дзержинском районе Волгограда. Напомним, на обновление этой территории выделили миллионы рублей. Аукцион на укладку тротуарной плитки и резинового покрытия выиграла компания ООО СП «Спортстрой». 26 июня 2018 года МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» заключила с ней контракт. Но подрядчик оказался недобросовестным. Мало того, что он не успел завершить работы в срок (по договору через 45 дней), так еще и сделал их тяп-ляп. Уже через несколько месяцев плитка просела и обвалилась. МБУ потребовало подрядчика устранить недочеты за свой счет. Но тот проигнорировал требования. Тогда коммунальщики подали иск в суд и попросили взыскать с компании штраф - 684 437, 98 рублей, а пеню за каждый день просрочки - 177 926,33 рублей.

- Экспертиза показала, что подрядчик не выполнил работы по устройству в парке гравийного покрытия. Приведенные подрядчиком доводы суд признал несостоятельными и не подтвержденными надлежащими доказательствами, - говориться в пресс-релизе Арбитражного областного суда.

Но уточняют, что подрядчик подал встречный иск. Его суд удовлетворил частично.

- В результате произведенного судом зачета по искам в пользу ЖКХ взыскано штрафных санкций на сумму 768 875,22 рублей. Решение обжаловалось в апелляционной и кассационной инстанциях и вступило в законную силу, - отмечают в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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