2020-07-08T13:40:29+03:00
Общество

Нашествие саранчи предотвратили на границе Волгоградской области

Итальянский прус потравили в соседних с Астраханской областью районах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Саранчу на границе потравили химией.Саранчу на границе потравили химией.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

В конце июня на границе Волгоградской и Астраханской областей началось нашествие саранчи. Итальянский прус оккупировал порядка 40 гектаров на территории Ленинского района. Саранчу сразу атаковали при помощи «ГАРДа» - это аэрозольный генератор, который позволяет сразу обработать от вредителей большую площадь. Спустя семь дней специалисты Россельхозцентра по Волгоградской области снова объехали этот границы региона. Эффективность обработки составила 97%, так что с этой стороны нашествие прожорливой саранчи нам не грозит.

- На границе Волгоградской и Астраханской областей имеются отдельные единичные личинки итальянского пруса. Заселенная площадь не отмечается, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

А вот на границах нашего региона с Калмыкией и с Саратовской областью саранчу во время последнего обследования вообще не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зеленая волна»: в Волгограде появится аллея из 62 кустов можжевельника
Волгоград, Камышин, Волжский – антилидеры по коронавирусу к 8 июля
Подрядчик заплатит огромный штраф за плохой ремонт в парке Героев-летчиков в Волгограде
Нашествие саранчи предотвратили на границе Волгоградской области
Уехал к любимой: в Волгограде ищут сбежавшего подростка из Калача
Ремонт облдумы подождет: волгоградские депутаты отдали 33 миллиона рублей на коронавирус
Суд оштрафовал директора Урюпинского психинтерната за вспышку коронавируса
Больше всего лифтов в этом году заменят в Дзержинском районе Волгограда
Волгоградстат: волгоградцы не торопятся в брак, но чаще решаются на второго ребенка
Под Волгоградом третьи сутки ищут пропавшего 14-летнего школьника
В Волгограде перенесли фестиваль спорта, музыки и кибертехнологий Elton Ultra
Жара за 40 - не оправдание: 134 волгоградцам без маски выписали штрафы патрули
В Волжском столкнулись «КамАЗ» и «Ниссан»: пострадал 10-летний ребенок
Под Волгоградом уволенный рабочий ранил из ружья бригадира
На улицы Волгограда вышли поливальные машины
Устал в дороге: житель Екатеринбурга погиб в аварии с двумя грузовиками на волгоградской трассе
Семь районов Волгограда оставят без света 8 июля
Результаты ЕГЭ по русскому языку волгоградские выпускники узнают после 20 июня
Из-за коронавируса репетируем малыми группами: ТЮЗ готовит три премьеры
Волгоград и Волжский бьют рекорды по числу заболевших коронавирусом
Волгоградцы отдали мошенникам почти миллион рублей