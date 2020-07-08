Нашествие саранчи предотвратили на границе Волгоградской области

8 Июль 2020 2020-07-08T13:40:29+03:00

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В конце июня на границе Волгоградской и Астраханской областей началось нашествие саранчи. Итальянский прус оккупировал порядка 40 гектаров на территории Ленинского района. Саранчу сразу атаковали при помощи «ГАРДа» - это аэрозольный генератор, который позволяет сразу обработать от вредителей большую площадь. Спустя семь дней специалисты Россельхозцентра по Волгоградской области снова объехали этот границы региона. Эффективность обработки составила 97%, так что с этой стороны нашествие прожорливой саранчи нам не грозит.

- На границе Волгоградской и Астраханской областей имеются отдельные единичные личинки итальянского пруса. Заселенная площадь не отмечается, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

А вот на границах нашего региона с Калмыкией и с Саратовской областью саранчу во время последнего обследования вообще не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU