Ремонт облдумы подождет: волгоградские депутаты отдали 33 миллиона рублей на коронавирус

8 Июль 2020 2020-07-08T13:03:56+03:00

Парламентарии решили, что населению деньги важнее, чем ремонт их здания

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На Совете Волгоградской областной Думы депутаты приняли решение отдать деньги, которые были предусмотрены в бюджете на ремонт здания регпарламента, на финансирование социально значимых вопросов. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в пресс-службе облдумы.

Речь идет о сумме в 33,5 миллионов рублей. Именно столько было предусмотрено в региональном бюджете на обновление кабинетов и материально-технической базы в облдуме.

Теперь эти средства направили на здравоохранение региона. В частности, на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья населения.

- Учитывая сегодняшние непростые условия, обновление и модернизация материально-технической базы парламента подождут, а сэкономленные таким образом средства помогут решению наиболее актуальных вопросов, - отметил спикер заксобрания Александр Блошкин.

ИСТОЧНИК KP.RU