Ремонт облдумы подождет: волгоградские депутаты отдали 33 миллиона рублей на коронавирус
На Совете Волгоградской областной Думы депутаты приняли решение отдать деньги, которые были предусмотрены в бюджете на ремонт здания регпарламента, на финансирование социально значимых вопросов. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в пресс-службе облдумы.
Речь идет о сумме в 33,5 миллионов рублей. Именно столько было предусмотрено в региональном бюджете на обновление кабинетов и материально-технической базы в облдуме.
Теперь эти средства направили на здравоохранение региона. В частности, на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья населения.
- Учитывая сегодняшние непростые условия, обновление и модернизация материально-технической базы парламента подождут, а сэкономленные таким образом средства помогут решению наиболее актуальных вопросов, - отметил спикер заксобрания Александр Блошкин.
ИСТОЧНИК KP.RU