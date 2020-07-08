2020-07-08T12:22:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Суд оштрафовал директора Урюпинского психинтерната за вспышку коронавируса

Руководитель заплатит 50 тысяч рублей, а само учреждение - 200 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Всего в этом психинтернате заболели COVID-19 207 человек.Всего в этом психинтернате заболели COVID-19 207 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Урюпинский психоневрологический интернат стал самым большим очагом коронавируса в Волгоградской области с начала пандемии. Там, по информации облздрава, в мае заразились COVID-19 более 200 человек. Почти 80 человек пришлось с двухсторонней пневмонией госпитализировать в Волгоград. Подсудное дело. Вот и отправили на скамью подсудимых директора ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский ПНИ». Сегодня, 8 июля, Урюпинский суд вынес вердикт: руководителю назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

- По материалам проверки Роспотребнадзора, 30 апреля в психинтернат прибыла на дежурство смена из 79-ти сотрудников. Всех их проверили на коронавирус – тесты были отрицательные. Но к концу мая здесь массово начали болеть как пациенты, так и персонал. К 26 мая положительный тест на COVID-19 установили уже у 52 человек, находящихся к психинтернате, к 29 мая – уже у 88-ми. Проверка показала, что сотрудники учреждения не были обеспечены индивидуальными средствами защиты в том объеме, чтобы их можно было, как положено, менять каждые 2 часа работы, - констатируют в суде.

Виновным в этом признали директора, так как он «не обеспечил надлежащий контроль за выполнением требований санитарных правил».

Свою вину директор на суде отрицать не стал. Отделался штрафом.

- Постановление в законную силу не вступило и может и быть обжаловано, - отмечают в пресс-службе облсуда.

Кстати, оштрафовали и сам «Урюпинский ПНИ».

- Учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения части 2 статьи 6.3 Кодекса РФ и получило наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - уточняют в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зеленая волна»: в Волгограде появится аллея из 62 кустов можжевельника
Волгоград, Камышин, Волжский – антилидеры по коронавирусу к 8 июля
Подрядчик заплатит огромный штраф за плохой ремонт в парке Героев-летчиков в Волгограде
Нашествие саранчи предотвратили на границе Волгоградской области
Уехал к любимой: в Волгограде ищут сбежавшего подростка из Калача
Ремонт облдумы подождет: волгоградские депутаты отдали 33 миллиона рублей на коронавирус
Суд оштрафовал директора Урюпинского психинтерната за вспышку коронавируса
Больше всего лифтов в этом году заменят в Дзержинском районе Волгограда
Волгоградстат: волгоградцы не торопятся в брак, но чаще решаются на второго ребенка
Под Волгоградом третьи сутки ищут пропавшего 14-летнего школьника
В Волгограде перенесли фестиваль спорта, музыки и кибертехнологий Elton Ultra
Жара за 40 - не оправдание: 134 волгоградцам без маски выписали штрафы патрули
В Волжском столкнулись «КамАЗ» и «Ниссан»: пострадал 10-летний ребенок
Под Волгоградом уволенный рабочий ранил из ружья бригадира
На улицы Волгограда вышли поливальные машины
Устал в дороге: житель Екатеринбурга погиб в аварии с двумя грузовиками на волгоградской трассе
Семь районов Волгограда оставят без света 8 июля
Результаты ЕГЭ по русскому языку волгоградские выпускники узнают после 20 июня
Из-за коронавируса репетируем малыми группами: ТЮЗ готовит три премьеры
Волгоград и Волжский бьют рекорды по числу заболевших коронавирусом
Волгоградцы отдали мошенникам почти миллион рублей