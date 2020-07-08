Суд оштрафовал директора Урюпинского психинтерната за вспышку коронавируса

8 Июль 2020 2020-07-08T12:22:34+03:00

Всего в этом психинтернате заболели COVID-19 207 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель заплатит 50 тысяч рублей, а само учреждение - 200 тысяч рублей

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Урюпинский психоневрологический интернат стал самым большим очагом коронавируса в Волгоградской области с начала пандемии. Там, по информации облздрава, в мае заразились COVID-19 более 200 человек. Почти 80 человек пришлось с двухсторонней пневмонией госпитализировать в Волгоград. Подсудное дело. Вот и отправили на скамью подсудимых директора ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский ПНИ». Сегодня, 8 июля, Урюпинский суд вынес вердикт: руководителю назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

- По материалам проверки Роспотребнадзора, 30 апреля в психинтернат прибыла на дежурство смена из 79-ти сотрудников. Всех их проверили на коронавирус – тесты были отрицательные. Но к концу мая здесь массово начали болеть как пациенты, так и персонал. К 26 мая положительный тест на COVID-19 установили уже у 52 человек, находящихся к психинтернате, к 29 мая – уже у 88-ми. Проверка показала, что сотрудники учреждения не были обеспечены индивидуальными средствами защиты в том объеме, чтобы их можно было, как положено, менять каждые 2 часа работы, - констатируют в суде.

Виновным в этом признали директора, так как он «не обеспечил надлежащий контроль за выполнением требований санитарных правил».

Свою вину директор на суде отрицать не стал. Отделался штрафом.

- Постановление в законную силу не вступило и может и быть обжаловано, - отмечают в пресс-службе облсуда.

Кстати, оштрафовали и сам «Урюпинский ПНИ».

- Учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения части 2 статьи 6.3 Кодекса РФ и получило наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - уточняют в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU