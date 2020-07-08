Больше всего лифтов в этом году заменят в Дзержинском районе Волгограда

8 Июль 2020 2020-07-08T11:45:58+03:00

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Тысячи лифтов в Волгограде и области находятся в аварийном состоянии. С тех пор, как заменить подъемники стало возможно по программе капремонта, дело сдвинулось с мертвой точки. В 2020 году в Волгоградской области установят 268 новых подъемников. Большую часть аукционов на замену 215 лифтов в 58 многоэтажках уже отыграли. При этом из них 178 лифтов приходится на Волгоград. А больше всего новеньких подъемников появится в Дзержинском районе города. В семи высотках на бульваре 30-летия Победы в этом году обновят сразу 32 лифта.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном фонде капремонта, на сегодня подрядчик уже приступил к замене 99 лифтов в 26 многоэтажках. Первым делом предстоит демонтировать отслужившее свой срок оборудование и дождаться поставки полной комплектации нового. Затем приступят к монтажу. Уже к концу года тысячи жильцов верхних этажей будут подниматься домой с комфортом и без опаски.

Всего же по программе капремонта в регионе уже заменили 659 лифтов. Обошлось это в круглую сумму порядка 1,1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU