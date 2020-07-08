2020-07-08T11:30:29+03:00
Общество

Волгоградстат: волгоградцы не торопятся в брак, но чаще решаются на второго ребенка

Средний возраст создания семьи в регионе: для женщин – 20-24 года, для мужчин – 25-29 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Молодежь нынче не торопится связывать себя узами брака и заводить детей.Молодежь нынче не торопится связывать себя узами брака и заводить детей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сегодня, 8 июля, в России отмечают свой родной праздник всех влюбленных, который называется День семьи, любви и верности. Сколько в Волгоградской области таких – любящих и любимых, преданных и счастливых? Это не поддается счету. Зато в Волгоградстате подсчитали, когда волгоградцы предпочитают заводить семьи. Так вот женщины у нас решаются связать себя узами брака чаще всего в 20-24 года (27,9% от всех браков, заключенных в 2019 году), мужчины – в возрасте 25-29 лет (28,5%).

В 2019-м году в Волгоградской области официально расписались 13,7 тысяч пар. Для большей части этих молодых людей данный брак стал первым (и, надеемся, последним).

Заводить детей, надо сказать, молодые семьи волгоградцев тоже не торопятся.

- Большинство волгоградок предпочитают становиться матерями в возрасте 25-29 лет. Женщины именно этого возраста родили в прошлом году 30% от всех новорожденных (точнее - 6,3 тысячи малышей). При этом средний возраст волгоградской мамы в 2019 году составил 28,5 года, - уточняют в Волгоградстате.

Радует и тот факт, что волгоградские семьи стали чаще решаться на второго и третьего ребенка.

- В последние пять лет доля вторых детей (38-42%) стала превышать долю первенцев (37-40%). Число семей, где родили третьего ребенка, выросла с 13% в 2015 году до 16% в 2019-м, - утверждают статистики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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