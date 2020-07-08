Под Волгоградом третьи сутки ищут пропавшего 14-летнего школьника

8 Июль 2020 2020-07-08T11:43:11+03:00

Андрей Калмыков ушел из дома еще 5 июля, с тех пор о нем ничего неизвестно

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В Калачевском районе Волгоградской области пропал 14-летний Андрей Калмыков. Юноша ушел из дома еще 5 июля, с тех пор никто ничего не знает о его местонахождении. Обеспокоенные исчезновением родители подростка обратились не только в правоохранительные органы, но и к добровольцам поискового отряда «Лиза Алерт». Волонтеры распространяют в сети ориентировку на пропавшего.

Фото: Лиза Алерт.

Андрей высокий – около 170 сантиметров, он худощавый, с короткой стрижкой, глаза карие. В день исчезновения на нет была серая майка с красно-белой надписью на английском языке, также коричневые джинсы и чёрные шлепки. Об этом «КП-Волгоград» рассказали поисковики «Лиза Алерт».

Если кто-то видел похожего мальчика, необходимо срочно сообщить об этом по указанным на ориентировке номерам телефонов. Любая информация очень важна.

ИСТОЧНИК KP.RU