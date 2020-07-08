В Волгограде перенесли фестиваль спорта, музыки и кибертехнологий Elton Ultra

8 Июль 2020 2020-07-08T11:49:14+03:00

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Волгоградцы, как и жители всей страны, соскучились по массовым мероприятиям. Коронавирусная пандемия внесла заметные коррективы в общественную жизнь людей. И все запланированные события, увы, пока переносятся. Это касается и фестиваля спорта, музыки и кибертехнологий Elton Ultra. Красочный праздник должен был состояться еще в мае, затем в августе, но дата вновь перенесся на неопределенное время.

Напомним, фестиваль запланирован в стиле киберпанк: организаторы обещают классную музыку и антураж. В ультрамарафоне, ради которого все и затеяно, будут дистанции на 21, 90 , 201 километр, а также эстафетная гонка 172 километра.

- К классическим трейловым дистанциям команда Elton Ultra добавляет инновационную - гонку с дополненной реальностью Cyber Virtual Race. Дистанция на 11,5 километров при помощи AR-технологий соединит реальный и виртуальный миры, бег и компьютерную игру, - рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации.

На какую дату перенесут фестиваль - станет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU