Жара за 40 - не оправдание: 134 волгоградцам без маски выписали штрафы патрули

8 Июль 2020 2020-07-08T09:40:17+03:00

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В Волгограде уже который день стоит изнуряющая жара. Но это не оправдание для того, чтобы не надевать маску в общественных местах и в душных автобусах. Масочный режим никто не отменял. А коронавирус никуда не делся – около сотни заболевших каждый день пополняют статистику. Продолжают шагать по улицам Волгограда, Волжского и районов области и межведомственные патрули. Только во вторник они выписали протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ сразу 134 нарушителям правил коронавирусной безопасности.

После пары недель затишья, количество выписанных протоколов резко возросло. Но их могло быть и на порядок больше. Ведь многие волгоградцы перестали соблюдать даже самые простые меры защиты от ковида.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, полицейские совместно с чиновниками каждый день продолжают выходить в рейды. Проверяют наличие маски у волгоградцев, в том числе в магазинах и на остановках общественного транспорта. Наказывают по решению суда и бизнесменов, которые не обеспечили коронавирусную защиту своих сотрудников и клиентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU