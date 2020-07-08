2020-07-08T09:28:39+03:00
Происшествия

В Волжском столкнулись «КамАЗ» и «Ниссан»: пострадал 10-летний ребенок

Ошибку совершил водитель грузовика
Юлия Данильченко
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За минувшие сутки на трассах Волгоградской области произошло восемь аварий, в которых двенадцать человек пострадали, один погиб. На больничных койках по вине невнимательных водителей попали и дети. Так, 10-летний мальчик получил серьезные травмы в результате столкновения «Ниссан Х-трейл», в салон которого находился, и «КамАЗом».

По информации областного Главка, ДТП случилось около десяти часов утра в Волжском на улице Дружбы. Водитель грузовика ехал со стороны Оломоуцкой в сторону Александрова.

- Он не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутной автомашиной «Ниссан» под управлением 41-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД.

Ребенка госпитализировали, а по факту аварии проводится проверка. Напомним, накануне смертельная авария произошла на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», где погиб водитель, мать и двух девочек отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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