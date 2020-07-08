2020-07-08T08:41:45+03:00
Происшествия

Под Волгоградом уволенный рабочий ранил из ружья бригадира

Мужчине грозит уголовная ответственность
Юлия Данильченко
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Инцидент произошел утром 7 июля в Ольховском районе: 56-летний житель села Каменный Брод позвонил в дежурную часть и сообщил, что в него стреляли из ружья. Мужчина был ранен в ногу. Это случилось на территории машинного двора сельхозпредприятия, где заявитель работал бригадиром.

Стражи порядка выяснили, что стрелявший – 53-летний бывших сотрудник организации, работавший механизатором. Также разобрались в мотивах преступления.

- Ранее из-за недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям был уволен бригадиром. Считая данное решение не справедливым, мужчина затеял ссору с руководителем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Решать конфликт вернулся с ружьем и намерением отомстить начальнику. Но создал проблем только себе, ведь за содеянное придется понести наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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