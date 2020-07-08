На улицы Волгограда вышли поливальные машины

8 Июль 2020 2020-07-08T08:43:02+03:00

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В Волгограде стоит сорокаградусная жара. На солнце асфальт раскаляется – хоть яичницу жарь. Чтобы дорожное полотно не поплыло под палящими лучами солнца под колесами автомобилей, коммунальщики перешли на усиленный график уборки улиц. Главные дороги поливают, чтобы охладить не только асфальт, но и воздух, а также уменьшить количество пыли – ее в Волгограде слишком много. За один рейс поливомоечные машины могут охватить около двух квадратных километров – это примерно 285 стандартных футбольных полей.

Каждый день на дороги Волгограда выходит более 60 спецмашин: поливомоечные и пылеуборочные, погрузчики и самосвалы. В их задачу входит не только полив асфальта, но и мойка остановочных павильонов, турникетов и дорожных знаков. За смену каждая машина выполняет до девяти рейсов.

- Влажная обработка ведется и на пешеходных территориях, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

А еще на дорогах города нередко можно встретить вакуумные «пылесосы» - они убирают пыль с улиц и моют прибордюрную часть. За смену спецтехника проходит порядка 400 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU