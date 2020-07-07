Устал в дороге: житель Екатеринбурга погиб в аварии с двумя грузовиками на волгоградской трассе

7 Июль 2020 2020-07-07T21:45:14+03:00

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Смертельная авария на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошла днем. 54-летний житель Екатеринбурга ехал на «Шевроле Авео» с семьей отдыхать на море. Мужчина торопился, поэтому решался на рисковые маневры. На 495 километре дороги он выехал на встречную полосу. Сначала машина столкнулась с грузовиком «МАН», затем легковушку отбросило прямо на фуру «Скания». Перед машины сложился гармошкой.

Водители грузовиков не пострадали.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Очевидцы тут же вызвали «скорую» и пытались оказать помощь пострадавшим. Водитель погиб на месте. Медики увезли в больницу его жену и двух девочек 8 и 14 лет в больницу. У них многочисленные травмы. Сейчас врачи борются за их жизнь.

На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и следователи. Уже известно, что водитель находился за рулем без отдыха очень долго. Поэтому он уже неадекватно реагировал на происходящее на дороге. Обстоятельства ДТП выясняются.

Водитель погиб на месте аварии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские просят водителей следить за своим состоянием за рулем. Не забывать о необходимости отдыхать, особенно при путешествии на юг и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU