Семь районов Волгограда оставят без света 8 июля

7 Июль 2020 2020-07-07T21:24:25+03:00

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Снова волгоградские энергетики будут ремонтировать воздушные линии, обновлять подстанции и силовые трансформаторы. В тысячи горожан вновь временно останутся без электричества, подзарядки и возможности пользоваться бытовой техникой. В среду, 8 июля 2020 года, отключат свет в жилых кварталах сразу семи районов Волгограда. В графике отключений электричества на этот раз Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский, Центральный, Ворошиловский, Советский и Кировский. Самые масштабные отключения буду в Ворошиловском районе – там обесточат сразу порядка двадцати улиц частного сектора. Не будет электричества в домах восемь часов с 9 утра до 17.00, и только в Ворошиловском отключения продлятся до 15.00.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», в Советском районе 8 июля 2020 обесточат всего три дома на улице Богданова 1/1, 1/2 и 1/3. На Тракторном попадут под отключения света целиком улица Кристальная, дом №2 на улице С. Перовской и переулок Воздушный. Следующий по объему отключений Дзержинский район, там уже не в первый раз отключат электричество в частном секторе по адресам: . Продольная, 70 и 72; Лекарская, 1-39, 4-46; Ползунова, 1-9; Новосельская, 35-41, 38-48; Хуторская, 11 и 12.

В Краснооктябрьском районе Волгограда 8 июля 2020 отключат свет на улицах: Таращанцев, 24 - 32 (четн.), Кузнецова, 51 - 61 (нечетн.), на Богунской, 3, и в переулке Северном, 2, 4, 6. А в Центральном не будет электричества в домах на улице Рокоссовского, 38, 40 и 40 (а,б,в,г), а также в «частнике» на Рокоссовского, 49-99; Севастопольской, 6-46, 5а-49; Грузинской, 34; Ленской, 33-39, 38; Двинской, 38-42, 27-35.

В Кировском районе 8 июля отключения электричества также затронут частный сектор на улицах: Сенная, 1-7; Песчанная, 2, 6-80; Травянная, 1-71, 2а, 2, 4; Ильмовая, 3, 4, 21, 30; Ореховая, 2, 30, 36; Шаблиевская, 69-111, 44-84; Кременская, 55а-79; Соленая, 7-27, 6-18; Энергетиков, 2-46; Долгопрудная, 1-33, 2-18; Рябиновая, 17-69, 12-54; Ясеневая, 21-63.

И с 9 до 15 часов 8 июля 2020 отключат свет в «частнике» Ворошиловского района в домах на двух десятках улиц по адресам: Автозаводская, 35-51а, 50, 27-33, 35-51а, 53-75, 52-78; Гурзуфская, 11-29, 14-46; Красногородская, 1-11, 2-12, 13-21, 14-22; Морфлотская, 46, 49-91, 36-60; Моршанская, 1-29, 2-22; Славгородская, 2а-12, 1-9, 11-23, 14-26; Татищевская, 2Б, 37А, 39/2, 41-65, 6/1-38; Ужгородская, 1-17, 2-24; Чистяковская, 1-5, 4; Пинская, 4-16, 14А; Ейская, 28-44, 52, 17-49; Нефтегорская, 1-45, 4-40, 6/1, 8/1, 57, 12,8; Белоглинская, 84-116; Бородина, 1-21, 2-22; Карелофинская,15-25; Лобачевского, 1в-1е,1-11, 2/3,2-22; Палладина, 2-12, 19-21, 1а-13, 18-62, 23-37; Темрюкская 3-21, 4-10; Феодосийская, 1/2,2/2, 2/3, 2/4,14а-40; Гурзуфская, 11-29, 14-46; Чигорина,1/2,1/3, 26, 28; Веницианова; 25-47; Рогачевская, 1-9; Дивногорская, 20-40, 40/3-40/8, 140, 140/4; переулок Чугуевский, 3-9, 4-8.

ИСТОЧНИК KP.RU