Результаты ЕГЭ по русскому языку волгоградские выпускники узнают после 20 июня

7 Июль 2020 2020-07-07T15:45:11+03:00

В этом году в аудиториях на ЕГЭ было свободней, чем обычно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Выпускники волгоградской области сдали самый массовый ЕГЭ 2020 года. Писали русский язык 9,7 тысячи тысячи человек – этот предмет нужен для поступления практически во все вузы. Ребят пришлось поделить на два дня, чтобы соблюсти все меры коронавирусной безопасности. Оба дня – 6 и 7 июля – обошлись без сбоев и нарушений. Теперь выпускники будут две недели ждать результаты ЕГЭ по русскому языку. Те, кто сдавал госэкзамен 6 июля, узнают сколько баллов они набрали только после 20 числа. Все результаты должны быть известны до 23 июля.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете образования, науки и молодежной политики, куда раньше выпускники будут знать результаты первых ЕГЭ - по литературе, географии и информатике. Следующая на очереди – профильная математика 10 июля. На нее заявились 5,5 тысячи волгоградцев.

Продлятся экзамены в этом году до 25 июля и сдавать их будут куда меньше выпускников, чем обычно. Обязательные ЕГЭ из-за коронавируса отменили, вчерашним школьникам уже раздали аттестаты, а пишут госэкзамен только те, кто хочет поступить в вуз.

ИСТОЧНИК KP.RU