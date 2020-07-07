2020-07-07T15:38:24+03:00
Звезды

Из-за коронавируса репетируем малыми группами: ТЮЗ готовит три премьеры

Волгоградский театр юного зрителя рассчитывает открыть сезон в октябре
Яна Новикова
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Зрителей театр примет уже осенью.Зрителей театр примет уже осенью.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Коллектив волгоградского Театра юного зрителя вернулся из отпуска и готовится порадовать публику новыми постановками. Труппа сразу приступила к репетициям, на которых теперь присутствует не более шести-восьми человек. Введение этого правила связано с распространением коронавирусной инфекции.

На 51-й театральный сезон запланировано три премьерных спектакля. Первым из них станет «Великий Дон Кихот» по пьесе Михаила Булгакова. Режиссером спектакля стал заслуженный артист РФ Альберт Авходеев, а художником – номинант премии «Золотая маска» Таисия Хижа. Роли Дон Кихота и Санчо Пансы исполнят блистательные Игорь Гришалевич и Альберт Шайдуллов.

Следующей премьерой станет спектакль «Черный апельсин», который поставили по пьесе драматурга Даны Сидерос. Постановка адресована прежде всего подросткам, хотя ее должны оценить и мамы с папами.

Третий новый спектакль – мюзикл для детей «Родион и дочь султана». Режиссером стал ведущий актер ТЮЗа Андрей Селиверстов. Дата премьеры зависит от развития эпидемиологической ситуации в городе и намечается на конец ноября или на январь следующего года.

Как рассказали "КП-Волгоград" в театре, в новом сезоне ожидаются обменные гастроли Волгоградского ТЮЗа и Казанского русского театра юного зрителя. Они будут организованы в рамках Федеральной программы «Большие гастроли».

ИСТОЧНИК KP.RU

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