2020-07-07T13:05:22+03:00
Происшествия

Волгоградцы отдали мошенникам почти миллион рублей

Самый популярный способ развода – ложная информация о списании средств с карты
Юлия Данильченко
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Сотни тысяч рублей, а то и миллионы в день зарабатывают аферисты. Регулярно преступники обманывают жителей Волгоградской области и живут за счет своих доверчивых жертв. Самое неприятное, что поймать таких мошенников довольно сложно, поэтому полиция предупреждает граждан быть бдительными.

За эти сутки жители нескольких районов региона, а также города-героя перечислили на счета аферистов почти миллион рублей. И это не пенсионеры. а современные люди, которые пользуются банковскими картами, приложениями, но почему-то верят проходимцам.

- Так, 43-летний мужчина из Кировского района, поверив лжеработнику банка, потерял 200 тысяч. Аферист завладел денежными средствами потерпевшего под предлогом погашения кредита. Доверчивый мужчина самостоятельно перечислил деньги злоумышленнику через банкомат, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Кто-то сообщает свои персональные данные после сообщения, что средства на счету в опасности. Схем много, но итог один – преступники богатеют, люди беднеют. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, лучше самостоятельно перезвонить в свой банк и перепроверить информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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