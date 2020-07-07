Волгоградские власти сэкономили на аукционах на ремонт еще двух дорог

7 Июль 2020 2020-07-07T12:15:21+03:00

За сэкономненные 77,5 миллионов рублей сделают участки трасс в Новоаннинском, Иловлинском и Городищенском районах

Изменить размер текста: A A

Власти Волгоградской области умудрились так удачно провести тендеры на ремонт дорог, которые финансируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», что сэкономили 77,5 миллиона рублей бюджетных денег. За эти средства решили отремонтировать в регионе еще две дороги в 2020 году – Иловлинском, Городищенском и Новоаннинском районах.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации области, за сэкономленные средства приведут в порядок два участка: часть трассы «Самойловка — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская» в Новоаннинском районе; и часть трассы «Качалинская — Вертячий — Гумрак», которая проходит через Иловлинский и Городищенский районы.

- Общая протяженность этих объектов составляет более 33 километров, их планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году, - уточняют в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, в этом году в Волгоградской области (в рамках всех проектов) планируют отремонтировать почти 300 километров дорог, и построить почти 65 километров новых автомагистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU