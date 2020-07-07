2020-07-07T11:13:40+03:00
Происшествия

В Краснослободске утонула женщина

Скорее всего, пожилой волгоградке стало плохо в воде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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84-летняя женщина утонула на пляже.84-летняя женщина утонула на пляже.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Трагедия случилась на Волге ранним утром 7 июля на пляже в городе Краснослободск Волгоградской области. Туда, на берег Волги, каждый день до наступления жары приходила отдохнуть пожилая пара. Он рыбачил на берегу, она в это время купалась. Но в этот вторник пожилая женщина утонула. Причем случилось все совсем рядом со станцией спасателей на глазах у многих людей. Тело волгоградки уже достали из воды, сейчас ждут полицию.

- Возможно, 84-летней женщине стало плохо в воде. Она в этот раз далеко заплыла, и ее понесло течением. Мужчина начал ее звать, но она не отзывалась, тогда он позвал на помощь спасателей. Видимость в воде меньше метра, сразу обнаружить женщину не удалось, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» начальник Краснослободского поисково-спасательного подразделения Евгений Зубков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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