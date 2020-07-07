2020-07-07T11:04:52+03:00
Общество

Еще 24 волгоградских семьи переедут из аварийного жилья в новостройки

Город купил для них новые квартиры в ЖК «Парк Арена»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Элины Емельяновой из архива КП.Фото Элины Емельяновой из архива КП.
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До конца 2020 года еще волгоградские 24 семьи, которые долгие годы жили в аварийных домах, переедут в новые квартиры. Для них в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» администрация Волгограда купила 24 квартиры общей площадью свыше тысячи квадратных метров в ЖК «Парк Арена» в Советском районе.

Новые дома в этом жилом комплексе почти готовы. По мере их сдачи в эксплуатацию (обещают до конца года) семьям, попавшим под расселение, и будут выдавать заветные ордеры на квартиры.

В мэрии отмечают, что новое жилье подбирают тщательно, по закону площадь новой квартиры не может быть меньше старой (аварийной). И новое жилье будет уже с чистовой отделкой, с санузлами и газовыми плитами. Так что – заходи и живи.

На данный момент в рамках реализации первого этапа проекта муниципалитет уже предоставил переселенцам 132 квартиры, напоминают в мэрии. Те, кто пожелал получить за свое старое жилье деньги, уже выплатили свыше 127 миллионов рублей.

- Оценку стоимости каждого объекта определяют независимые эксперты, - отмечают в администрации Волгограда.

Всего до конца 2020 года в новые дома переедут собственники 303 комнат и квартир в аварийном фонде. А до 1 сентября 2025 года в Волгограде планируют расселить более 250 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 9300 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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