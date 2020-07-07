Нуждается в медпомощи: в Волгограде разыскивают потерявшуюся 58-летнюю женщину
«Пожалуйста, посмотрите! Пропала! Чумаченко Татьяна Геннадьевна, 58 лет. Проживает в Краснооктябрьском районе на улице Депутатская №19. Страдает психическим расстройством. Ушла из дома, местоположение неизвестно» - так в соцсетях к волгоградцам обратилась Ирина Мещерякова.
Фото: Лиза Алерт
Буквально 5 июля Татьяна вышла из дома и оказалась в одной из больниц. Ее выписали, но она вновь ушла в неизвестном направлении. Связи с ней нет. К поискам пропавшей женщины в тот же день подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт». Они разместили ориентировку на пропавшую. Татьяна Чумаченко довольно высокая – более 170 сантиметров, полного телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. В день исчезновения была в темной юбке и цветной блузе.
Если вы видели похожую женщину, обратитесь по номеркам, указанным на ориентировке.
ИСТОЧНИК KP.RU