Нуждается в медпомощи: в Волгограде разыскивают потерявшуюся 58-летнюю женщину

7 Июль 2020 2020-07-07T10:04:42+03:00

Изменить размер текста: A A

«Пожалуйста, посмотрите! Пропала! Чумаченко Татьяна Геннадьевна, 58 лет. Проживает в Краснооктябрьском районе на улице Депутатская №19. Страдает психическим расстройством. Ушла из дома, местоположение неизвестно» - так в соцсетях к волгоградцам обратилась Ирина Мещерякова.

Фото: Лиза Алерт

Буквально 5 июля Татьяна вышла из дома и оказалась в одной из больниц. Ее выписали, но она вновь ушла в неизвестном направлении. Связи с ней нет. К поискам пропавшей женщины в тот же день подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт». Они разместили ориентировку на пропавшую. Татьяна Чумаченко довольно высокая – более 170 сантиметров, полного телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. В день исчезновения была в темной юбке и цветной блузе.

Если вы видели похожую женщину, обратитесь по номеркам, указанным на ориентировке.

ИСТОЧНИК KP.RU