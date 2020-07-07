2020-07-07T09:15:35+03:00
Происшествия

Под Волгоградом лихач на «ВАЗе» врезался в грузовик: двое в больнице, один погиб

Сам водитель скрылся с места аварии, но был задержан полицией
Юлия Данильченко
Поделиться:
Водитель сбежал с места аварии.Водитель сбежал с места аварии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Жуткая авария произошла около часа ночи в Дубовском районе Волгоградской области: 35-летний водитель за рулем «ВАЗа» врезался в припаркованный на обочине «МАЗ», а после сбежал с места аварии, бросив пострадавших умирать.

Как уже установили инспекторы ГИБДД, столкновение случилось на 568 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Мужчина вместе с тремя пассажирами, среди которых была 11-летняя девочка, ехал в сторону Камышина. В это же время 33-летний мужчина из Тверской области решил остановиться. Было темно. Возможно, это и стало причиной столкновения. Но как бы там ни было, виновник аварии не вызвал врачей, подумал только о себе.

В итоге ДТП пострадали девочка и 40-летняя женщина, а 31-летний пассажир умер на месте.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-21074» с места происшествия скрылся, впоследствии был задержан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградские власти сэкономили на аукционах на ремонт еще двух дорог
В Волгограде от коронавируса умер молодой мужчина
В Краснослободске утонула женщина
Еще 24 волгоградских семьи переедут из аварийного жилья в новостройки
Нуждается в медпомощи: в Волгограде разыскивают потерявшуюся 58-летнюю женщину
Под Волгоградом лихач на «ВАЗе» врезался в грузовик: двое в больнице, один погиб
Волгоградец отсудил деньги за сорванную из-за коронавируса турпоездку в Италию
В Волгоградской области запретили посещать леса до 26 июля
Поругались: волгоградец бросил в соседку гранату для пейнтобла
«Отказали тормоза»: фура смяла под собой легковушку на 3-й Продольной
В Волгограде умер известный филолог-педагог Николай Силантьев
Пять районов Волгограда останутся без света 7 июля
Талисманом всероссийской акции стал спасенный волгоградской полицией львенок Гром
Замыкание в насосе, оголенные провода: почему фонтан-убийца стал причиной смерти 9-летней девочки
Отказали 53% легких: В Волгограде от коронавируса умер уважаемый профессор ВолгГТУ Юрий Муха
Волгоград, Волжский и Средняя Ахтуба в лидерах по приросту заболевших коронавирусом
В Волгограде арестовали организаторов подпольного казино
Жертвой коронавируса стала пенсионерка из Волгограда
На севере Волгограда благоустраивают площадь перед ДК