Под Волгоградом лихач на «ВАЗе» врезался в грузовик: двое в больнице, один погиб

7 Июль 2020 2020-07-07T09:15:35+03:00

Сам водитель скрылся с места аварии, но был задержан полицией

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Жуткая авария произошла около часа ночи в Дубовском районе Волгоградской области: 35-летний водитель за рулем «ВАЗа» врезался в припаркованный на обочине «МАЗ», а после сбежал с места аварии, бросив пострадавших умирать.

Как уже установили инспекторы ГИБДД, столкновение случилось на 568 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Мужчина вместе с тремя пассажирами, среди которых была 11-летняя девочка, ехал в сторону Камышина. В это же время 33-летний мужчина из Тверской области решил остановиться. Было темно. Возможно, это и стало причиной столкновения. Но как бы там ни было, виновник аварии не вызвал врачей, подумал только о себе.

В итоге ДТП пострадали девочка и 40-летняя женщина, а 31-летний пассажир умер на месте.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-21074» с места происшествия скрылся, впоследствии был задержан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU