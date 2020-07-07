2020-07-07T09:05:02+03:00
Общество

Волгоградец отсудил деньги за сорванную из-за коронавируса турпоездку в Италию

Туроператор не только вернет семье стоимость путевки, но и заплатит почти 50 тысяч рублей штрафа
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцу пришлось через суд возвращать деньги за путевку в Италию.Волгоградцу пришлось через суд возвращать деньги за путевку в Италию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за коронавируса у многих волгоградцев сорвались турпоездки за границу. Но одни турагентства спокойно вернули людям деньги за путевки, а вот одной волгоградской семье пришлось через суд выбивать у туристической компании свою оплату. И они добились справедливости, правда, на это й них ушло четыре месяца.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном суде, семья приобрела путевку в Италию еще в декабре 2019-го. Поездку запланировали на март. Оплатили полную стоимость тура, а также страховку с компанией ООО «СК «Согласие» по риску «Невозможность совершить поездку». 26 февраля из-за коронавируса Роспотребнадзор, и Ростуризм рекомендовали россиянам отложить посещение Италии. 27 февраля волгоградец направил туроператору заявление о расторжении договора и возврате стоимости турпутевки. Договор ему аннулировали, а вот деньги не вернули.

Волгоградец обратился в суд и потребовал уже в судебном порядке взыскать не только стоимость путевки, но и компенсацию морального вреда.

- Суд встал на сторону истца. Решением Камышинского горсуда с ООО «Туристическое агентство «Де Визу» в пользу истца были взысканы: стоимость путевки в размере 91 535 рублей и компенсация морального вреда – 3 000 рублей. Кроме того, турагентство заплатит в размере 47 267 рублей, - сообщают в суде. Но добавляют, - Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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